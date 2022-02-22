Країни Заходу мають ввести весь арсенал санкцій проти Росії та президента РФ Володимира Путіна, бо в майбутньому ціна буде вищою.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV сказав колишній очільник міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

– Це дійсно питання, в якому непотрібно петляти і виляти. Є крутий пакет санкцій, який дійсно розроблені нашими партнерами на випадок військового вторгнення Росії. Якщо зараз буде визнання – так, це акт агресії. Але чи буде політична воля задіяти весь пакет (санкцій, – Ред.) в цьому випадку це, поки що, відкрите питання. Які б ми не збирали міжнародні майданчики і не говорили, – сказав ексміністр.

Він висловив упевненість у тому, що Сполученими Штатами та країнами Європи точно будуть запроваджені санкції, включно з персональними, проти Росії та незаконних збройних формувань в ОРДЛО. При цьому Павло Клімкін висловив сумнів, що подібні санкції зможуть вплинути на когось з Ради Федерації Росії, враховуючи ціни на російські газ та нафту.

– Якщо це будуть руйнівні, пекельні санкції, які вдарять по всім транзакціям в доларах по Росії… тоді це буде не ляпас, а реальний удар, – сказав ексочільник МЗС.

Він додав, що навряд такі ж санкції будуть стосуватись заборони на використання в Росії євро, бо Європі потрібно покупати газ з РФ.

Павло Клімкін зауважив, якщо країни Заходу знову введуть персональні чи секторальні санкції проти Росії, то вони не матимуть вплив на президента РФ Володимира Путіна.

– Ми маємо говорити з нашими союзниками про те, що якщо вони не задіють свій санкційний арсенал саме зараз, то потім вони заплатять набагато більше, – резюмував колишінй міністр закордонних справ.

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