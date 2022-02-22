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Країни, які заявили про готовність разом із РФ визнати незалежність “ЛДНР”

Валентина Летяк редакторка стрічки
Бойовики на Донбасі

Рішення Росії про визнання “незалежності” фейкових республік “ЛНР” та “ДНР” сьогодні засудив увесь цивілізований світ. Проте, як стверджують російські ЗМІ, є кілька країн, які готові приєднатися до рішення Москви.

Щоправда, у цьому списку переважно сателіти Кремля, і наразі є лише заяви, а не конкретні рішення.

Хто заявив про готовність визнати так звані ЛДНР – список країн:

  • Куба;
  • Венесуела;
  • Нікарагуа;
  • Сирія;
  • Невизнані Абхазія та Південна Осетія.

Росія визнала “ДНР” та “ЛНР” за підсумками позачергового засідання Ради безпеки. 21 лютого президент РФ Володимир Путін після відеозвернення підписав відповідний указ.

У прямому ефірі господар Кремля разом із ватажками псевдореспублік Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником також підписав “договір про дружбу”.

Цими указами Путін фактично оголосив про введення російських військ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей України.

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Фото: Getty Images

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