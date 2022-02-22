Північноатлантичний альянс скликає позачергове засідання Україна – НАТО

22 лютого відбудеться позачергове засідання комісії Україна – НАТО.

Про час проведення засідання на сайті Північноатлантичного альянсу не повідомляють.

Однак відомо, що поспілкуватись із пресою у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі генеральний секретар Єнс Столтенберг планує о 17.00 за місцевим часом.

Нагадаємо, що після того, як 21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР” генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Донецьк і Луганськ – це Україна, тому РФ своїми діями підриває територіальну цілісність країни та створює привід для вторгнення.

За його словами, визнання псевдореспублік підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські домовленості, стороною яких є Росія.

Додамо, що відразу після того, як Росія визнала “ДНР” та “ЛНР” та оголосила про введення військ на тимчасово окуповані території України, відбулось екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

У МЗС України заявили, що наполягають на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб надіслати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації.

22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що РФ порушила міжнародні домовленості, зробивши “незбагненний, невиправданий крок”, та заявив, що сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 буде зупинена.

Джерело: НАТО