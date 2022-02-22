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РФ продовжує планування повномасштабного вторгнення в Україну – Столтенберг

Валентина Летяк редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Є підстави вважати, що у Кремлі продовжують планування повномасштабної атаки на Україну.

Про це заявив генсек Альянсу Йєнс Столтенберг на брифінгу за підсумками позачергового засідання комісії Україна – НАТО.

Він запевнив, що НАТО засуджує рішення РФ про визнання фейкових республік “ЛДНР” і вітає санкції проти Москви.

– Вітаємо санкції, які запроваджують багато країн НАТО. Ми рішуче закликаємо Росію вибрати дипломатію. Це серйозна ескалація з боку РФ та кричуще порушення міжнародного права, – додав Столтенберг.

За його словами, дії Москви підривають територіальну цілісність України та завдають серйозного удару європейській безпеці.

Північноатлантичний альянс 22 лютого скликав позачергове засідання комісії Україна – НАТО після того, як напередодні Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”.

Тоді ж Столтенберг заявив, що Донецьк і Луганськ – це Україна, а Москва своїми діями підриває територіальну цілісність країни і створює привід для вторгнення.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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