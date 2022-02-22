Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував рішення Кремля “визнати” терористичні псевдодержавні утворення “Д/ЛНР”.

Про це турецький лідер заявив у коментарі журналістам. Ердоган зауважив, що Анкара завжди чітко виступала проти такого кроку Москви.

Крім того, він наголосив, що рішення Кремля суперечить Мінським домовленостям.

– У заяві нашого МЗС щодо останніх подій зазначено, що рішення Росії про “визнання” так званих “Д/ЛНР” суперечить Мінським домовленостям. Це рішення є явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним. Ми знову закликаємо до здорового глузду та дотримання міжнародного права, – заявив Ердоган.

Турецький лідер додав, що його країна прагнула знизити напругу в російсько-українському конфлікті.

Ердоган також прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо саміту держав-постійних членів Ради безпеки ООН за участю Туреччини та Німеччини.

– Пропозиція Зеленського – це позитивний підхід. Якщо члени Ради безпеки ООН та інші країни погодяться, ми займемо своє місце на цій зустрічі, – запевнив турецький лідер.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше неодноразово пропонував свою державу як майданчик для переговорів між Україною та РФ щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Таку ідею політик, зокрема, озвучив під час свого нещодавнього візиту до Києва.

Крім того, Ердоган заявляв про намір організувати в Туреччині зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Daily Sabah, Anadolu