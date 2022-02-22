Європейський Союз та Україна скликають термінове засідання Ради безпеки ООН через визнання Росією терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Як повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter, відповідне рішення вже передано до органу ООН.

– Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез, – написав міністр закордонних справ.

Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель також виступив за термінове скликання Радбезу.

– Рада Безпеки ООН має бути скликана негайно. Указ президента Путіна про введення так званої миротворчої місії в так звані ДНР та ЛНР – це ще одна пряма агресія проти України, порушення її суверенітету та територіальної цілісності, – написав він.

Водночас постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд підтримала заяви Дмитра Кулеби та Жозепа Борреля про екстрене засідання Радбезу.

– Рада Безпеки повинна вимагати від Росії поважати суверенітет та територіальну цілісність України, держави-члена ООН, – йдеться у її заяві.

Термінове скликання Радбезу ООН очікується о 4.00 22 лютого за часом Києва.

Перед заявами про скликання Радбезу, очільники зовнішньополітичних відомств України та ЄС мали телефонну розмову.

– Обговорив наступні кроки з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після рішення Росії визнати незалежність непідконтрольних уряду (України, – Ред.) територій Донецької та Луганської областей. Ми залишаємось непохитні у своїй підтримці та відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, – написав Жозеп Боррель.

Він додав, що глави МЗС ЄС пообіцяли Дмитру Кулебі підтримку з боку Євросоюзу, зокрема, у підготовці української армії. Глави МЗС також остаточно затвердили кредитну програму для України на €1,2 млрд, які Київ зможе отримати у вигляді макрофінансової допомоги до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 21 лютого Російська Федерація визнала “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії підписав відповідні укази.

Після цього Кремлем було оголошено про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.