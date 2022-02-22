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Україна та ЄС скликають термінове засідання Радбезу ООН через визнання Росією “ЛДНР”

Ілля Нежигай редактор стрічки
Рада безпеки ООН

Європейський Союз та Україна скликають термінове засідання Ради безпеки ООН через визнання Росією терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Як повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter, відповідне рішення вже передано до органу ООН.

– Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез, – написав міністр закордонних справ.

Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель також виступив за термінове скликання Радбезу.

– Рада Безпеки ООН має бути скликана негайно. Указ президента Путіна про введення так званої миротворчої місії в так звані ДНР та ЛНР – це ще одна пряма агресія проти України, порушення її суверенітету та територіальної цілісності, – написав він.

Водночас постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд підтримала заяви Дмитра Кулеби та Жозепа Борреля про екстрене засідання Радбезу.

– Рада Безпеки повинна вимагати від Росії поважати суверенітет та територіальну цілісність України, держави-члена ООН, – йдеться у її заяві.

Термінове скликання Радбезу ООН очікується о 4.00 22 лютого за часом Києва.

Перед заявами про скликання Радбезу, очільники зовнішньополітичних відомств України та ЄС мали телефонну розмову.

– Обговорив наступні кроки з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після рішення Росії визнати незалежність непідконтрольних уряду (України, – Ред.) територій Донецької та Луганської областей. Ми залишаємось непохитні у своїй підтримці та відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, – написав Жозеп Боррель.

Він додав, що глави МЗС ЄС пообіцяли Дмитру Кулебі підтримку з боку Євросоюзу, зокрема, у підготовці української армії. Глави МЗС також остаточно затвердили кредитну програму для України на €1,2 млрд, які Київ зможе отримати у вигляді макрофінансової допомоги до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 21 лютого Російська Федерація визнала “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії підписав відповідні укази.

Після цього Кремлем було оголошено про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.

Фото: Depositphotos

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