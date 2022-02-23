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Ви вдалися до кроків проти України: США наклали санкції на суверенний борг Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ви вдалися до кроків проти України: США наклали санкції на суверенний борг Росії

Вашингтон запровадив санкції проти суверенного боргу Російської Федерації. Відтепер країна-агресор не зможе запозичувати на зовнішніх ринках і торгувати новими державними облігаціями на ринках.

Про це 22 лютого заявив президент США Джо Байден. Окрім цього, передбачені повні блокуючі санкції проти двох великих банків РФ: йдеться про ВЭП (Внешэкономбанк) та Промсвязьбанк.

– Ми вводимо санкції проти двох російських банків. Проти російського суверенного боргу. Ми також вводимо санкції проти російських еліт та їхніх сімей. Вони повинні страждати також. Газопровід Північний потік-2 буде заморожено. У разі подальших кроків ціна для Росії буде ще більшою, – заявив Байден.

Президент США підкреслив, що це тільки “перший транш санкцій” і він є реакцією на те, що Росія “вдалася до кроків проти України”.

Якщо ескалація кризи наростатиме, Вашингтон впевнено перейде до наступного етапу.

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Що таке суверенний борг

Перед тим, як взяти у борг, уряд тієї чи іншої держави пропонує громадянам та банкам облігації. Суверенний борг – це борг уряду перед власниками облігацій.

Починаючи з літа 2021 року, в США почали діяти санкції, які передбачають заборону на участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого у російській національній валюті.

До цього американським інвесторам заборонялося лише брати участь у первинних розміщеннях суверенних єврооблігацій.

Джерело: White House

Фото: Depositphotos

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