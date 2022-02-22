У відповідь на визнання Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей “незалежними республіками” світові країни заявили про запровадження санкцій.

Одними з перших про запровадження санкцій заявили у Сполучених Штатах Америки. Факти ICTV розповідають, які країни ухвалили рішення про запровадження санкцій у відповідь на агресивні дії Кремля щодо України.

США

У відповідь на визнання РФ самопроголошених “ЛДНР” президент США Джо Байден підписав указ про накладання санкцій, якими зокрема заборонив нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на тимчасово непідконтрольних територіях.

Що вони передбачають?

Указ забороняє, зокрема, нові інвестиції та фінансову діяльність американців на території “ЛДНР”, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій із цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг або технологій із США до тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу.

Також блокується майно та інтереси всіх осіб, які вестимуть діяльність на окупованих територіях або здійснюватимуть матеріальну допомогу чи іншу підтримку особам, котрі перебувають під санкціями. Забороняються будь-які транзакції, що порушують обмеження, введені цим указом, каратиметься і змова для обходу таких заборон.

У документі наголошується, що мета указу – це позбавлення Росії “можливості отримати прибуток від її кричущих порушень міжнародного права”.

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У Білому домі заявили, що ці санкції відрізняються від списку “швидких і жорстких економічних заходів”, які США готові вжити у відповідь на подальше вторгнення Росії в Україну. США закликали РФ до негайної деескалації ситуації.

Велика Британія

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ через визнання квазіреспублік “ДНР” і “ЛНР”.

Під британські санкції потрапили п’ять російських банків: Банк Росія, Промзв’язокбанк; Генбанк; Чорноморський банк розвитку та реконструкції; Індустріальний ощадний банк.

Значну частину акціонерів Банку Росія складають люди з найближчого оточення Путіна. Цей банк вже перебуває під санкціями США – Мінфін назвав його банком великих російських чиновників. Промзв’язокбанк з 2017 року є державним. А решта банків, які потрапили під санкції, працюють у Криму.

Санкції також запровадженні проти наближених до президента РФ Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів. Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а цим особам буде заборонено приїжджати в країну.

Що відомо про Тимченка та Ротонбергів?

Російський олігарх Геннадій Тимченко вважається “гаманцем” грошей Путіна за кордонами Росії, здебільшого у нафто-газовому бізнесі.

Тимченко — власник інвестиційної компанії Volga Group, співвласник великого міжнародного енерготрейдера Gunvor, нафтохімічного СІБУР Холдингу, компанії-виробника газу НОВАТЕК, залізничного оператора Трансойл, будівельної ГК СТГ. Він уже давно перебуває під санкціями США.

Ігор Ротенберг — співвласник ТОВ РТ-Інвест Транспортні системи (РТІТС, оператор держсистеми стягування плати з вантажівок Платон). Його брат Борис – співвласник СМП-банку.

Німеччина

22 лютого у відповідь на дії Росії канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік-2. Він попросив федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки.

Шольц заявив, що своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.

Європейський Союз

Через визнання Кремлем “незалежності” псевдоформувань “ЛДНР” ЄС запроваджує санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб. Також санкції поширюються на 351 депутата нелегітимної Державної Думи – їх включили до чорного списку.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що новий пакет санкцій ЄС дуже сильно вдарить по Росії.

Хто ще заявив про готовність запровадити санкції?

Єврокомісія

Єврокомісія розробила проєкт санкцій, під які потраплять усі депутати нелегітимної Держдуми РФ, які голосували за визнання “республіками” окупованих територій Донбасу. Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.

Санкції передбачають заборону на торгівлю російськими держоблігаціями, а також накладення обмежень на кілька сотень осіб та компаній. Якщо їх ухвалять, то під них потраплять 351 депутат російського парламенту, які підтримали визнання окупованих територій Донбасу “республіками”.

Санкції передбачають замороження їхніх активів у ЄС, заборону на в’їзд до ЄС та заборону ділової діяльності з європейцями.

Японія

Японія заявила, що готова приєднатися до США та інших промислово розвинених країн G7 у запровадженні санкцій проти РФ, якщо президент Росії віддасть наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав визнання Росією “ЛНР” та “ДНР” і відправлення туди військ “неприйнятним діями і порушенням міжнародного права”.

Які саме санкції розглядає Японія проти Росії, прем’єр-міністр країни не уточнив.

Франція

Франція запровадить санкції проти відповідальних за рішення про визнання Росією незаконних утворень на захоплених територіях Донецької та Луганської областей України. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр.

Він наголосив, що Франція “вітає стриманість, яку в цих складних обставинах демонструє Україна”, та висловлює повну солідарність із народом та урядом України.

Президент Франції Еммануель Макрон різко засудив рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання “ЛДНР” на окупованому Донбасі і закликав запровадити проти Росії жорсткі загальноєвропейські санкції.