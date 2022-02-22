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Визнання Росією “ЛДНР” є атакою на суверенітет України – Блінкен

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Визнання Росією терористичних псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР” суперечить заявам Москви про відданість дипломатії та є атакою на суверенітет України.

У цьому переконаний державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він заявив, що рішення Росії визнати “ДНР” та “ЛНР” означає повну відмову Москви від її зобов’язань у рамках Мінських угод.

США разом зі своїми партнерами мають намір дати відповідь на визнання Росією псевдореспублік, повідомив Блінкен.

– Визнання Кремлем так званих “ДНР” та “ЛНР” “незалежними” вимагає швидкої та твердої відповіді. Ми зробимо відповідні кроки у координації з партнерами, – наголосив держсекретар США.

Найближчим часом президент Америки Джо Байден підпише указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

У Білому домі зазначили, що очікували такого кроку від Росії та готові дати негайну відповідь на агресивні дії РФ. США мають намір ухвалити додаткові заходи, щоб Росія несла відповідальність за посягання на суверенітет та територіальну цілісність України.

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Фото: Getty Images

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