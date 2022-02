Євросоюз активує групу експертів із кібербезпеки для допомоги Україні в протистоянні російським кібератакам. Таке рішення було ухвалено у відповідь на запит Києва.

Про це поінформували в Міністерстві національної оборони Литви.

In response to #Ukraine request ???????????????????????????????????????????????? are activating LT-led Cyber Rapid Response Team, which will help ????????institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/posfmv3rVT

