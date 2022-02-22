Євросоюз активує групу експертів із кібербезпеки для допомоги Україні в протистоянні російським кібератакам. Таке рішення було ухвалено у відповідь на запит Києва.

Про це поінформували в Міністерстві національної оборони Литви.

– У відповідь на запит України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія та Хорватія активують Сили швидкого реагування у кіберпросторі для допомоги українським інституціям у боротьбі зі зростаючими кіберзагрозами, – зазначається в повідомленні відомства у Twitter.

In response to #Ukraine request ???????????????????????????????????????????????? are activating LT-led Cyber Rapid Response Team, which will help ????????institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/posfmv3rVT — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) February 22, 2022

Як інформує видання Politico, Сили швидкого реагування ЄС у кіберпросторі (Cyber Rapid Response Team) включають близько 10 кіберекспертів із шести країн Європи: Хорватії, Естонії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії. Координатором є Литва.

Завданням Сил швидкого реагування є взаємна допомога в протидії інцидентам у кіберпросторі. Крім того, вони які можуть надавати допомогу державам, які зазнали хакерських атак.

Ця команда кіберекспертів підпадає під програму оборонного співробітництва Євросоюзу PESCO. За даними Politico, це буде її перше розгортання.

Як розповів у коментарі виданню заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс, європейські чиновники ще обговорять із Україною деталі: зокрема, допомоги скількох експертів та якого профілю потребує наша держава.

– Відправлення кіберкоманди в Україну – це варіант, який ми розглядаємо, – заявив Абукявічюс.

Про яку кібердопомогу попросив Київ

За інформацією журналістів Politico, уряд України 18 лютого звернувся до Євросоюзу з проханням про допомогу в кіберпросторі. У листі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив про відправку до Києва групи експертів для оцінки “вразливостей ключових комп’ютерних мереж і систем”. Кулеба також попросив у ЄС “додаткове технічне обладнання та програмне забезпечення для посилення інфраструктури в сфері кібербезпеки”.

У понеділок, 21 лютого, Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, після якого повідомив журналістам, що Україна отримає комплексну пропозицію Євросоюзу для зміцнення кібербезпеки.

Міністр підтвердив, що Київ раніше направив листа до ЄС з цього приводу та отримав позитивне рішення.

– Україна отримає пропозицію щодо системної допомоги ЄС у зміцненні нашої кібербезпеки, – наголосив Кулеба.

Згодом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив у коментарі журналістам, що Євросоюз “надішле місію експертів, щоб допомогти Україні протистояти кібератакам”.

Варто зазначити, що урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA попередила про потенційні кібератаки 22 лютого на державні сайти та банківські системи.

Загалом протягом останніх місяців Україна зазнала двох потужних кібератак на сайти органів держвлади, банки та портал Дія: в ніч на 14 січня та 15 лютого.