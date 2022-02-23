У п’ятницю, 25 лютого, у Варшаві відбудеться позачерговий саміт лідерів Бухарестської дев’ятки, присвячений наростанню напруження ситуації навколо України та безпеки у східній частині Європи.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Раніше про проведення саміту домовилися президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа та президент Румунії Клаус Йоханніс.

– У п’ятницю вдень у Варшаві відбудеться позачерговий саміт лідерів Бухарестської дев’ятки, на якому обговорюватимуться ситуація навколо України та ситуація з безпекою в нашій частині Європи, – заявив голова відділу міжнародної політики президента Якуб Кумоч.

Дуда, Науседа та Йоханніс будуть присутні на зустрічі, а президент Чехії Мілош Земан візьме участь дистанційно.

Бухарестська дев’ятка (B9) була створена з ініціативи Польщі та Румунії. До неї входять країни, розташовані на східному кордоні НАТО – Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.

Читайте ЗМІ показали супутникові знімки нового розгортання військ РФ на кордоні з Україною

Раніше лідери Німеччини, Франції та Польщі на зустрічі у Берліні одностайно засудили скупчення російських військ та техніки на кордоні України, а також заявили про необхідність збереження безпеки довкола України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та польський президент Анджей Дуда зазначили, що головною метою є збереження миру в Європі.

Джерело: prezydent.pl