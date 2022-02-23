У п’ятницю, 25 лютого, у Варшаві відбудеться позачерговий саміт лідерів Бухарестської дев’ятки, присвячений наростанню напруження ситуації навколо України та безпеки у східній частині Європи.
Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.
Раніше про проведення саміту домовилися президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа та президент Румунії Клаус Йоханніс.
– У п’ятницю вдень у Варшаві відбудеться позачерговий саміт лідерів Бухарестської дев’ятки, на якому обговорюватимуться ситуація навколо України та ситуація з безпекою в нашій частині Європи, – заявив голова відділу міжнародної політики президента Якуб Кумоч.
Дуда, Науседа та Йоханніс будуть присутні на зустрічі, а президент Чехії Мілош Земан візьме участь дистанційно.
Бухарестська дев’ятка (B9) була створена з ініціативи Польщі та Румунії. До неї входять країни, розташовані на східному кордоні НАТО – Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.
Раніше лідери Німеччини, Франції та Польщі на зустрічі у Берліні одностайно засудили скупчення російських військ та техніки на кордоні України, а також заявили про необхідність збереження безпеки довкола України.
Канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та польський президент Анджей Дуда зазначили, що головною метою є збереження миру в Європі.
Джерело: prezydent.pl