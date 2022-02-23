Канада надала Україні другу партію летальної військової допомоги.

Про це повідомила в Twitter міністр оборони Канади Аніта Ананд.

– Вдруге доставили летальну військову допомогу для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії в суверенну державу є абсолютно неприйнятним, – наголосила Аніта Ананд.

Очільниця відомства пообіцяла, що Канада й надалі надаватиме підтримку, тому що Україну захищає свій суверенітет та незалежність.

Канада передала Україні другу партію військової допомоги / 3 фотографии

Нагадаємо, що попередній військово-транспортний літак С-17 Повітряних сил Канади прибув увечері 19 лютого до міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького.

Тоді із Канади прибули снайперські гвинтівки, автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичними засобами прицілювання, пістолети, прилади нічного бачення й спостереження та військове спорядження.

Джерело: Anita Anand

Фото: Anita Anand