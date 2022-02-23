Спікер литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен запропонувала виключити Російську Федерацію зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

За її словами, Росія своїми діями порушила територіальну цілісність України та принцип верховенства права, а також грубо порушила статут Ради Європи.

— Закликаю Парламентську асамблею Ради Європи та Раду міністрів вжити спільних дій щодо припинення членства Росії в Раді Європи, — зазначила спікер Сейму Литви.

Вона зазначила, що Росія не тільки не відкликала анексію Криму, але й усі вісім років від початку агресії проти України послідовно проводила дестабілізуючі дії, загрожувала та продовжує загрожувати застосуванням військової сили проти сусідньої країни.

— А оголосивши про “визнання” “ДНР” та “ЛНР” вкотре порушила територіальну цілісність та суверенітет України, міжнародне право та Мінські угоди, – наголосила глава парламенту.

За її словами, Росії необхідно дати зрозуміти, що державі у тому вигляді, в якому вона є, немає місця в організаціях держав, які захищають демократію.

На своїй сторінці у Facebook Чміліте-Нільсен зазначила, що у своєму зверненні до росіян Путін висміяв європейців, котрі дозволили РФ повернутися у ПАРЄ.

— Ми маємо поважати себе, інакше нас ніхто не буде поважати. Треба обговорити цю ідею щодо членства РФ в ПАРЄ в Литві передати її Європі. Поряд із санкціями треба закрити двері всіх пристойних міжнародних організацій для Росії, яка обрала бандитський шлях.

ПАРЄ позбавила делегацію Росії права голосу у січні 2015 року через агресію проти України. Відтоді російські представники чинили тиск на ПАРЄ, намагаючись домогтися скасування санкцій.

21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення визнати “незалежність” двох прокремлівських сепаратистських “народних республік” на сході України та розмістити там війська.

Джерело: Delfi