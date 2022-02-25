Байден заявив, що не планує вести переговори з Путіним після початку війни

Президент США Джо Байден заявив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України, переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не відбуватимуться.

Про це Джо Байден заявив під час брифінгу із журналістами.

Президента США запитали, чи він планує вести переговори з Володимиром Путіним, а також чи є якісь канали комунікації, щоб уникнути розширення конфлікту.

– Повномасштабний конфлікт уже відбувається. Наразі ми повинні надати все необхідне членам НАТО на східному фланзі. І я не маю жодних планів вести переговори з Путіним, – сказав він.

Джо Байден заявив, що президент Росії своїми діями бажає відродити Радянський Союз.

Нагадаємо, 24 лютого США та 27 європейських країн ввели широкий спектр санкцій проти російської економіки, обмеживши роботу долара, євро та єн урядом РФ.

Глава Білого дому заявив, що наразі відключення Росії від SWIFT не реалізовано, проте це може стати наступним кроком.