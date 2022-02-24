Європейський Союз та НАТО обіцяють підтримку Україні на тлі агресивної поведінки Російської Федерації.

Про це у Twitter написав президент Польщі Анджей Дуда.

– Попри зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого російського нападу. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки, – зазначив Анджей Дуда.

Водночас на агресію Росії проти України відреагували також президент США Джо Байден, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Вранці 24 лютого 2022 року в Україні дестабілізувалася ситуація, біля низки міст було чутно вибухи.

Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022

Через це у країні запровадили воєнний стан.

Проте громадян закликають уникати панічних настроїв та довіряти інформації лише з перевірених джерел.