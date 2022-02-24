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Будемо разом відповідати на агресію РФ. Дуда заявив про підтримку України

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
анджей дуда

Європейський Союз та НАТО обіцяють підтримку Україні на тлі агресивної поведінки Російської Федерації.

Про це у Twitter написав президент Польщі Анджей Дуда.

– Попри зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого російського нападу. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки, – зазначив Анджей Дуда.

Водночас на агресію Росії проти України відреагували також президент США Джо Байден, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Вранці 24 лютого 2022 року в Україні дестабілізувалася ситуація, біля низки міст було чутно вибухи.

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Через це у країні запровадили воєнний стан.

Проте громадян закликають уникати панічних настроїв та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Фото: Depositphotos

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