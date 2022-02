Франція засуджує вторгнення РФ до України – очільник МЗС

Представники французької влади засудили військове вторгнення Росії на територію України.

Із заявою виступив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан.

Ще перед вторгненням Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року вранці, президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надавати економічну, фінансову підтримку, а також оборонне обладнання для країни.

Окрім Франції, агресивні дії РФ засудив президент США Джо Байден, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, очільник Польщі Анджей Дуда.

Statement from French foreign minister Le Drian on #Ukraine:

“As the French President said this morning, France condemns in the strongest terms the military invasion of Ukraine launched by Russia overnight.”https://t.co/DRQhhEdcNN

— Pierre Morcos (@morcos_pierre) February 24, 2022