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Франція засуджує вторгнення РФ до України – очільник МЗС

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Франція засуджує вторгнення РФ до України – очільник МЗС

Представники французької влади засудили військове вторгнення Росії на територію України.

Із заявою виступив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан.

– Франція рішуче засуджує військове вторгнення в Україну, розпочате Росією вночі, – зазначив Жан-Ів Ле Дріан.

Ще перед вторгненням Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року вранці, президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надавати економічну, фінансову підтримку, а також оборонне обладнання для країни.

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Окрім Франції, агресивні дії РФ засудив президент США Джо Байден, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, очільник Польщі Анджей Дуда.

Також західні партнери готові продовжувати надавати Україні допомогу.

Влада країни закликає громадян не піддаватися паніці та довіряти інформацію лише з перевірених джерел.

Фото: Pexels

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