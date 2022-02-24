Міністр Кулеба закликав країни Євросоюзу відключити Росію від Swift

Відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift зробить майже неможливим пересилання грошей для банків та фінансових установ у межах країни або за кордоном.

– Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від Swift, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде на їхніх руках. Відключіть Росію від Swift, – наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Багато країн запровадили санкції проти Росії на тлі збройного вторгнення в Україну. Світ засуджує військовий напад Російської Федерації.

– Вимагаємо відключення Росії від Swift, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Польща, Естонія, Латвія та Литва наполягають на запровадженні обмежень проти Росії, які відріжуть державу-окупанта від міжнародної міжбанківської системи для здійснення платежів Swift.

Вранці 24 лютого окупаційні війська Росії здійснили вторгнення на територію України. Бойовики досі намагаються прорвати кордони нашої держави.