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Польський Нацбанк позичить Україні близько $1 млрд

Юлія Соколова редакторка стрічки
Україна-Польща

Національний банк Польщі (Narodowy Bank Polski) ухвалив рішення позичити Україні до 4 млрд злотих (це майже $1 млрд).

Про це поінформували в пресслужбі банку.

– Правління Національного банку Польщі ухвалило рішення надати Національному банку України валютний своп на суму 4 млрд злотих, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі висловили солідарність із українським народом на тлі вторгнення російських військ в Україну.

– Національний банк Польщі повністю висловлює свою солідарність з НБУ та з усім українським народом перед лицем збройної агресії Росії, – додали в польському центробанку.

Варто зазначити, що валютний своп — це операція, в рамках якої польський Нацбанк позичає певну суму іншому банку за попередньо визначеною ставкою.

Раніше уряд Польщі ухвалив рішення про надання військової допомоги Збройним силам України. Йдеться про десятки тисяч снарядів, артилерійських боєприпасів, мінометів, гранатометів та іншої зброї.

Тепер же Польща готова прийняти біженців з України. У країні вирішили створити вісім пунктів прийому біженців в Люблінському і Підкарпатському воєводствах поруч з польсько-українським кордоном.

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Джерело: RMF24, Національний банк Польщі

Фото: Depositphotos

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