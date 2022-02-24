Рада Північноатлантичного альянсу зробила заяву щодо нападу Росії на Україну 24 лютого.

Факти ICTV публікують повний текст звернення Альянсу, в якому НАТО наголошує, що саме Росія і тільки Росія обрала шлях ескалації, а дії РФ становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці і матимуть геостратегічні наслідки.

— Ми найрішучіше засуджуємо жахливий напад Росії на Україну, який є абсолютно невиправданим і неспровокованим. Наші думки з усіма загиблими та пораненими, з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона дозволила цю атаку.

Цей новий напад є серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і повністю суперечить зобов’язанням Росії в Гельсінському Заключному акті, Паризькій хартії, Будапештському меморандумі та Основоположному акті НАТО-Росія. Це є актом агресії проти незалежної мирної країни.

Ми підтримуємо народ України та її законних, демократично обраних президента, парламент та уряд. Ми завжди підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

Ми закликаємо Росію негайно припинити свої військові дії та вивести всі свої сили з території України та навколо неї, повністю поважати міжнародне гуманітарне право та надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім, хто її потребує.

Ми рішуче засуджуємо рішення Росії визнати сепаратистські регіони сходу України. Це ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, а також суперечить Мінським угодам, підписантом яких є Росія. Союзники ніколи не приймуть цього незаконного визнання.

Ми найрішучіше закликаємо Росію повернутися з обраного нею шляху насильства та агресії. Лідери Росії повинні нести повну відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже велику економічну та політичну ціну. НАТО продовжуватиме тісно співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, зокрема ЄС.

Протягом усієї цієї кризи НАТО, союзники та наші партнери доклали всіх зусиль для продовження дипломатії та діалогу з Росією, зокрема на найвищому рівні, і зробили багато суттєвих пропозицій щодо підвищення безпеки всіх країн євроатлантичного регіону. Ми неодноразово запрошували Росію на переговори в Раді НАТО-Росія. Росія досі не відповіла взаємністю. Саме Росія і лише Росія обрала ескалацію.

Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці і матимуть геостратегічні наслідки. НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для гарантування безпеки та оборони всіх членів Альянсу. Ми розгортаємо додаткові оборонні наземні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські засоби. Ми підвищили готовність наших сил реагувати на всі надзвичайні ситуації.

Сьогодні ми провели консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Ми вирішили, відповідно до нашого оборонного планування захисту всіх союзників, вжити додаткових заходів для подальшого посилення стримування та оборони в Альянсі. Наші заходи є і залишаються превентивними, пропорційними та не ескалаційними.

Наша прихильність статті 5 Вашингтонського договору є залізною. Ми об’єднані, щоб захищати одне одного.

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Джерело: НАТО