США введуть суворі санкції проти Росії – Байден після переговорів із Зеленським

Сполучені Штати, союзники та партнери введуть суворі санкції проти Росії.

Про це за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявив очільник США Джо Байден.

– Під час розмови з Володимиром Зеленським я засудив неспровокований і невиправданий напад російських військових. Я проінформував його про кроки, які ми робимо для того, щоб згуртувати міжнародне засудження, зокрема під час засідання в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, – зазначив Джо Байден.

Президент США повідомив, що Володимир Зеленський попросив його закликати лідерів світу чітко виступити проти кричущої агресії президента Путіна та підтримати народ України.