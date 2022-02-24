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США введуть суворі санкції проти Росії – Байден після переговорів із Зеленським

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський_Джо Байден

Сполучені Штати, союзники та партнери введуть суворі санкції проти Росії.

Про це за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявив очільник США Джо Байден.

– Під час розмови з Володимиром Зеленським я засудив неспровокований і невиправданий напад російських військових. Я проінформував його про кроки, які ми робимо для того, щоб згуртувати міжнародне засудження, зокрема під час засідання в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, – зазначив Джо Байден.

Президент США повідомив, що Володимир Зеленський попросив його закликати лідерів світу чітко виступити проти кричущої агресії президента Путіна та підтримати народ України.

– Я зустрічатимуся з лідерами G7. Сполучені Штати, наші союзники та партнери введуть суворі санкції проти Росії. Ми й надалі надаватимемо підтримку та допомогу Україні та українському народу, – запевнив президент США.

Джерело: White House

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