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Україна скликає терміновий Радбез ООН через прохання ватажків “ЛДНР” до РФ ввести війська

Ілля Нежигай редактор стрічки
Україна скликає терміновий Радбез ООН через прохання ватажків “ЛДНР” до РФ ввести війська

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН через звернення незаконних збройних формувань “ДНР” і “ЛНР” до російського президента Володимира Путіна з проханням надати військову допомогу.

Як зазначив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це є продовження ескалації з боку РФ.

– Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації-, – йдеться у повідомленні міністра.

Наразі відомо, що засідання Ради безпеки ООН заплановано на 5.30 24 лютого за київським часом.

Перед цим, 23 лютого, ватажки так званих ДНР та ЛНР виступили з проханням до президента РФ допомогти відбити “агресію ЗСУ”, щоб уникнути жертв серед мирного населення та гуманітарної катастрофи на Донбасі.

Ввечері того ж дня Верховна Рада впровадила режим надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Режим НС почав діяти з 00.00 24 лютого.

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Джерело: Dmytro Kuleba

Джерело: МЗС

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