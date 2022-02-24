Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН через звернення незаконних збройних формувань “ДНР” і “ЛНР” до російського президента Володимира Путіна з проханням надати військову допомогу.

Як зазначив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це є продовження ескалації з боку РФ.

– Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації-, – йдеться у повідомленні міністра.

Наразі відомо, що засідання Ради безпеки ООН заплановано на 5.30 24 лютого за київським часом.

Перед цим, 23 лютого, ватажки так званих ДНР та ЛНР виступили з проханням до президента РФ допомогти відбити “агресію ЗСУ”, щоб уникнути жертв серед мирного населення та гуманітарної катастрофи на Донбасі.

Ввечері того ж дня Верховна Рада впровадила режим надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Режим НС почав діяти з 00.00 24 лютого.

Джерело: Dmytro Kuleba