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Україна закликає Туреччину закрити Босфор і Дарданелли для російських кораблів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Україна закликає Туреччину закрити Босфор і Дарданелли для російських кораблів

Посол України в Туреччині Василь Боднар звернувся до влади країни закрити прохід протоками Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів.

За словами Боднара, Росія завдала ударів по всій території України, навіть у західних регіонах.

– Ми отримали оновлену інформацію про розвиток російської агресії проти України. Станом на ранок Росія завдала ракетних артилерійських ударів по військових об’єктах і аеропортах України, – сказав посол.

За словами посла, наразі прийнято рішення розірвати дипломатичні відносини з Росією.

– Зараз найголовніше – це підтримка України. Звертаємося до турецького народу, до турецької влади допомогти Україні. Закликаємо закрити повітряний простір і закрити прохід через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, – наголосив Василь Боднар.

Офіційний запит уже надіслано турецькій стороні.

Український посол також закликав уряд Туреччини накласти санкції на російські активи, щоб унеможливити заробіток Росією грошей на війну.

Посол наголосив, що для України наразі дуже важлива підтримка оборонним озброєнням.

Фото: Pixabay

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