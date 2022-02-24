Війна в Україні: світ вийшов на протести проти російської агресії

Вранці 24 лютого Російська Федерація здійснила збройний напад на Україну. Від російської агресії вже постраждали діти, жінки та чоловіки. Бойовики продовжують вести вогонь по військових та цивільних об’єктах.

Громадяни різних країн вийшли на протести, щоб висловити підтримку Україні у непростий час. Навіть росіяни не залишилися осторонь та вийшли на протести під будівлю посольства України у Москві з вимогою до президента Росії Володимира Путіна припинити війну.

Весь світ засуджує військову агресію РФ проти України, яка прагне миру. Президент, міністри та народні депутати України неодноразово закликали Путіна до дипломатії та миру.

Німеччина

Учасники акції вийшли на протести на центральній площі у Берліні з державним прапором України. Люди з плакатами зібралися під Бранденбурзькими воротами. Напередодні одну з головних пам’яток Берліна підсвітили блакитним та жовтим кольорами.

Австралія

Жителі Австралії переживають за Україну, яка опинилася під вогнем ворога. Люди вийшли на протести з плакатами, на яких зображені державні символи нашої країни та заклики до миру.

На вулицях Сіднея протестувальники висловили свої вимоги, одягнувши українські вишиванки та продемонструвавши єдність з Україною.

Фінляндія

Громадяни Фінляндії переймаються за українців, які потрапили під обстріли російсько-окупаційних військ. Жителі столиці Гельсінкі вийшли на протести з синьо-жовтими прапорами та закликали країну-агресорку припинити здійснювати насилля.

Іспанія

У Мадриді після перших новин про напад РФ на Україну до російського посольства вийшли протестувальники із закликами до миру. Жителі Барселони також не залишилися байдужими та вийшли на центральні вулиці.

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На підтримку України виступили щонайменше 48 держав та п’ять міжнародних організацій, які засуджують російську агресію.

Серед них – Німеччина, Франція, Австралія, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз.

Увесь світ закликає очільника Кремля Путіна отямитися та повернутися до миру. Під обстрілами вже почали гинути мирні жителі та українські захисники.