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Досить розпалювати війну: Литва заборонила шість телеканалів російською мовою

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Литва

На тлі повномасштабного вторгнення РФ вглиб території України Литва заборонила мовлення шести телеканалів російською мовою.

Про це йдеться у заяві Литовської комісії з радіо та телебачення. Причини більш ніж очевидні – розпалювання війни та пропаганда.

Зокрема, на території Литви більше не працюватимуть телеканали Росія 24, Білорусь 24, НТВ Мир, РТР Планета, Перший балтійський канал і TVCI. 

Рішення набрало чинності у п’ятницю, 25 лютого: про терміни заборони мовлення пропагандистських каналів влада Литви повідомить згодом.

Джерело: LRT

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