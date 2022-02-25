Ердоган розкритикував НАТО через відсутність реакції на вторгнення РФ в Україну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що НАТО слід було б зробити більш рішучі кроки.

– НАТО треба було діяти рішучіше, Захід допомагає Україні лише порадами, – заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Відповідаючи на запитання журналістів після п’ятничної молитви, президент Ердоган зробив заяву щодо порядку денного.

– На жаль, Європейський Союз і всі західні менталітети зараз не зайняли серйозної і рішучої позиції, – сказав Ердоган.

Він наголосив, що Європейський Союз лише дає поради Україні.

– Але що вони робитимуть? Ви зробили якісь кроки? Про те, які кроки ви зробите, ми поговоримо на сьогоднішньому саміті НАТО, – зазначив президент Туреччини.