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Ердоган розкритикував НАТО через відсутність реакції на вторгнення РФ в Україну

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Реджеп Эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що НАТО слід було б зробити більш рішучі кроки.

– НАТО треба було діяти рішучіше, Захід допомагає Україні лише порадами, – заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Відповідаючи на запитання журналістів після п’ятничної молитви, президент Ердоган зробив заяву щодо порядку денного.

– На жаль, Європейський Союз і всі західні менталітети зараз не зайняли серйозної і рішучої позиції, – сказав Ердоган.

Він наголосив, що Європейський Союз лише дає поради Україні.

– Але що вони робитимуть? Ви зробили якісь кроки? Про те, які кроки ви зробите, ми поговоримо на сьогоднішньому саміті НАТО, – зазначив президент Туреччини.

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