Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів сьогодні, 25 лютого, прийняв рішення позбавити Російську Федерацію права на представництво.

Про це повідомляє пресслужба Council of Europe.

Так, згідно з рішенням, Росія позбавлена права на представництво у Комітеті міністрів та у Парламентській асамблеї.

Причиною такого рішення є війна Росії в Україні.

Постійні представники 47 держав-членів погодилися позбавити Російську Федерацію права на представництво у Раді Європи, пославшись на статтю 8 Статуту.

Рішення набирає чинності негайно.

Проте Російська Федерація залишається членом Ради Європи та учасником відповідних конвенцій Ради Європи, включаючи Європейську конвенцію з прав людини.

Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини від Російської Федерації, також залишається членом Суду, і скарги, подані проти Російської Федерації, як і раніше, розглядатимуться Судом і прийматимуть рішення.

Раніше повідомлялося, що Росія не братиме участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині (Італія).

Фото: Council of Europe