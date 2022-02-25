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Рада Європи призупинила членство Росії через вторгнення в Україну

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Рада Європи призупинила членство Росії через вторгнення в Україну

Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів сьогодні, 25 лютого, прийняв рішення позбавити Російську Федерацію права на представництво.

Про це повідомляє пресслужба Council of Europe.

Так, згідно з рішенням, Росія позбавлена права на представництво у Комітеті міністрів та у Парламентській асамблеї.

Причиною такого рішення є війна Росії в Україні.

Постійні представники 47 держав-членів погодилися позбавити Російську Федерацію права на представництво у Раді Європи, пославшись на статтю 8 Статуту.

Рішення набирає чинності негайно.

Проте Російська Федерація залишається членом Ради Європи та учасником відповідних конвенцій Ради Європи, включаючи Європейську конвенцію з прав людини.

Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини від Російської Федерації, також залишається членом Суду, і скарги, подані проти Російської Федерації, як і раніше, розглядатимуться Судом і прийматимуть рішення.

Раніше повідомлялося, що Росія не братиме участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині (Італія).

Фото: Council of Europe

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