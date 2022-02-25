Європейські партнери обговорюють обмежувальні заходи проти президента РФ Володимира Путіна та очільника МЗС Сергія Лаврова.

Йдеться про заморожування їхніх активів.

– Є компроміс серед послів ЄС, щоб заморозити активи Путіна та Лаврова, – зазначив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

Проте поки що немає заборони на видачу віз, додав він.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 25, 2022

24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Вже другий день триває протистояння між українськими військовими та окупантами.

Незаконні дії країни-агресора засудила низка західних партнерів України – США, Німеччина, Франція, Польша, Велика Британія.

Крім того, Україні виділяють військову та фінансову допомогу.