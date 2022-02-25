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Серед послів ЄС є компроміс, щоб заморозити активи Путіна та Лаврова – ЗМІ

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Серед послів ЄС є компроміс, щоб заморозити активи Путіна та Лаврова – ЗМІ

Європейські партнери обговорюють обмежувальні заходи проти президента РФ Володимира Путіна та очільника МЗС Сергія Лаврова.

Йдеться про заморожування їхніх активів.

– Є компроміс серед послів ЄС, щоб заморозити активи Путіна та Лаврова, – зазначив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

Проте поки що немає заборони на видачу віз, додав він.

24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Вже другий день триває протистояння між українськими військовими та окупантами.

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Незаконні дії країни-агресора засудила низка західних партнерів України – США, Німеччина, Франція, Польша, Велика Британія.

Крім того, Україні виділяють військову та фінансову допомогу.

Фото: Depositphotos

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