Європейські партнери обговорюють обмежувальні заходи проти президента РФ Володимира Путіна та очільника МЗС Сергія Лаврова.

Йдеться про заморожування їхніх активів.

Проте поки що немає заборони на видачу віз, додав він.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 25, 2022