Україна запросила екстрене фінансування у МВФ – очільниця Фонду

Україна запросила екстрену фінансову допомогу у Міжнародного валютного фонду. МВФ має намір обговорювати з урядом України подальші кроки для допомоги державі у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва у заяві про підтримку України. За її словами, Фонд має низку інструментів, здатних допомогти Україні під час атаки російсько-окупаційних військ.

I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 24, 2022

До того ж до поточних рекомендацій з питань політики МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, зокрема, у рамках чинної угоди з невиділеними $2,2 млрд.

Георгієва уточнила, що ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників із Вашингтона.

Вона наголосила, що війна в Україні викликає серйозне занепокоєння, оскільки страждають мирні жителі та громадяни інших країн, які перебувають на території держави.

Георгієва додала, що крім України, наслідки конфлікту створюють значні економічні ризики у регіоні та всьому світі, тому МВФ наразі оцінює можливі наслідки.