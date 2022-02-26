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Україна запросила екстрене фінансування у МВФ – очільниця Фонду

Юля Захарченко редакторка стрічки
крісталіна георгієва

Україна запросила екстрену фінансову допомогу у Міжнародного валютного фонду. МВФ має намір обговорювати з урядом України подальші кроки для допомоги державі у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва у заяві про підтримку України. За її словами, Фонд має низку інструментів, здатних допомогти Україні під час атаки російсько-окупаційних військ.

До того ж до поточних рекомендацій з питань політики МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, зокрема, у рамках чинної угоди з невиділеними $2,2 млрд.

Георгієва уточнила, що ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників із Вашингтона.

Вона наголосила, що війна в Україні викликає серйозне занепокоєння, оскільки страждають мирні жителі та громадяни інших країн, які перебувають на території держави.

Георгієва додала, що крім України, наслідки конфлікту створюють значні економічні ризики у регіоні та всьому світі, тому МВФ наразі оцінює можливі наслідки.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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