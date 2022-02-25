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Україні потрібні усі! Процедуру приєднання до сил територіальної оборони спростили

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Територіальна оборона ЗС України

Усі процедури приєднання до сил Територіальної оборони спростили. Про це розповів командувач сил територіальної оборони Юрій Галушкін.

Щоб вступити до лав ТрО потрібно мати із собою лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає.

У заяві Територіальної оборони ЗС України наголошують:

— Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву.

24 лютого після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, міністр оборони Олексій Резніков попросив усіх, хто готовий та вміє тримати зброю, стати до лав Сил територіальної оборони Збройних сил України в своїх регіонах.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Територіальна оборона ЗС України

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