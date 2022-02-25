Фінляндія виділила $50 млн допомоги Україні для протидії агресивним діям Російської Федерації.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Саулі Нійністе.
– Вдячний партнерам за виділення $50 млн допомоги. Це дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі, – зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, світ має посилювати санкції, а також збільшувати оборонну підтримку України.
24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва.
Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.
Обговорив з @niinisto питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний ???????? партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку ????????.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
Водночас світ засудив агресивні дії Кремля. Україну підтримали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща. Окрім критики дій країні-агресору загрожують санкції.