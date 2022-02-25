Фінляндія виділила $50 млн допомоги Україні для протидії агресивним діям Російської Федерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Саулі Нійністе.

– Вдячний партнерам за виділення $50 млн допомоги. Це дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, світ має посилювати санкції, а також збільшувати оборонну підтримку України.

24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва.

Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.

Обговорив з @niinisto питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний ???????? партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Водночас світ засудив агресивні дії Кремля. Україну підтримали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща. Окрім критики дій країні-агресору загрожують санкції.