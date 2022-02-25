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Внесок в антивоєнну коаліцію. Фінляндія виділила $50 млн допомоги Україні

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Внесок в антивоєнну коаліцію. Фінляндія виділила $50 млн допомоги Україні

Фінляндія виділила $50 млн допомоги Україні для протидії агресивним діям Російської Федерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з фінським колегою Саулі Нійністе.

– Вдячний партнерам за виділення $50 млн допомоги. Це  дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, світ має посилювати санкції, а також збільшувати оборонну підтримку України.

24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва.

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Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.

Водночас світ засудив агресивні дії Кремля. Україну підтримали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща. Окрім критики дій країні-агресору загрожують санкції.

Фото: Dreamstime

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