Європа виділить Україні €1,2 млрд економічної допомоги – Макрон

Європа ухвалила рішення про надання економічної допомоги Україні в розмірі €1,2 млрд.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

– Це безпрецедентно. Ми продовжуватимемо постачати військову техніку та підтримувати населення в цьому випробуванні, – запевнив очільник Франції.

En Européens, nous avons décidé d’une aide économique à destination de l’Ukraine à hauteur de 1,2 milliard d’euros. C’est sans précédent. Nous continuerons à livrer des matériels militaires et à soutenir la population dans cette épreuve. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2022

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже добу, із близько 05.00 24 лютого.

Російські війська почали атакувати Україну відразу після звернення президента РФ Володимира Путіна.

Наступ вчиняють із Півночі, Сходу та Півдня України.

Джерело: Emmanuel Macron