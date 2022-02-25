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Європа виділить Україні €1,2 млрд економічної допомоги – Макрон

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Еммануель Макрон

Європа ухвалила рішення про надання економічної допомоги Україні в розмірі €1,2 млрд.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

– Це безпрецедентно. Ми продовжуватимемо постачати військову техніку та підтримувати населення в цьому випробуванні, – запевнив очільник Франції.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже добу, із близько 05.00 24 лютого.

Російські війська почали атакувати Україну відразу після звернення президента РФ Володимира Путіна.

Наступ вчиняють із Півночі, Сходу та Півдня України.

Джерело: Emmanuel Macron

Фото: Dreamstime

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