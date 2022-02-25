Закликаємо РФ негайно вивести війська із України: заява саміту НАТО

Країни НАТО засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі. Про це йдеться у заяві за підсумками термінового самітуАльянсу, що відбулася 25 лютого.

– Ми закликаємо Росію негайно припинити військовий наступ, вивести усі свої сили з України та повернути з шляху агресії. Цей давно спланований напад на Україну – незалежну, мирну та демократичну країну – є жорстоким, абсолютно неспровокованим та невиправданим, – наголошується у документі.

Вони також пообіцяли притягнути до відповідальності Росію та Білорусь за завдані руйнування та людські жертви та звернулися до всіх держав беззастережно засудити напад на Україну.

– Росія відкинула шлях дипломатії та діалогу, неодноразово запропонований їй НАТО та союзниками. Вона докорінно порушила міжнародне право, зокрема Статут ООН, – йдеться у заяві.

Рішення Володимира Путіна напасти на Україну вони називають “жахливою стратегічною помилкою”, за яку РФ доведеться заплатити сувору ціну найближчими роками.

Водночас вони висловили повну солідарність із нинішнім президентом, парламентом та урядом, а також із мужнім народом України, який зараз захищає свою Батьківщину.

– Наші думки з усіма загиблими, пораненими та переміщеними внаслідок російської агресії, а також із їхніми сім’ями. Ми продовжимо надавати політичну та практичну підтримку Україні, оскільки вона продовжує захищати себе, і закликаємо інших робити те саме, – заявили лідери НАТО.

У зв’язку з діями РФ вже розгорнуто оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також морські засоби в зоні дії Альянсу, активовані оборонні плани НАТО, щоб підготуватися до реагування на непередбачені обставини.

Йдеться також про додаткове розгортання оборонних сил у східній частині НАТО:

– Ми зробимо всі розгортання, необхідні для забезпечення сильного та надійного стримування та оборони по всьому Альянсу зараз і в майбутньому. Ми об’єдналися, щоби захищати всіх союзників.

Екстрений саміт НАТО скликав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зв’язку з нападом РФ на Україну.

У регіонах Балтійського та Чорного морів розгорнули шість літаків-винищувачів F-35 Lightning II ВПС США для підтримки колективної оборони НАТО.

Літаки п’ятого покоління підтримуватиме місію Альянсу з передових ділянок на авіабазі Амарі в Естонії, литовській авіабазі Шяуляй та румунській авіабазі Фетешті.