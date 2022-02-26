Латвія та Естонія закривають свій повітряний простір для літаків з Росії

Латвія закрила свій повітряний простір для російських авіарейсів. Це підтвердив 26 лютого міністр юстиції Яніс Борданс.

Напередодні міністр транспорту Таліс Лінкайтс повідомив, що Латвія узгоджуватиме рішення про можливе закриття повітряного простору для російських авіакомпаній зі своїми колегами з Євросоюзу.

Про рішення закрити свій повітряний простір для літаків з Росії також повідомив міністр економіки Естонії Аас Тааві.

Раніше три країни Євросоюзу вже закрили свій повітряний простір для російських літаків, не чекаючи будь-яких колективних рішень.

Про закриття свого повітряного простору для російських авіакомпаній заявили Польща, Чехія та Болгарія. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, ліцензовані Російською Федерацією.

Джерело: Delfi