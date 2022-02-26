Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримують народ України у воєнному протистоянні Росії.

Про це йдеться у заяві Блінкена, яка опублікована на сайті Держдепартаменту.

– Україна – суверенна, демократична та миролюбна держава. Сполучені Штати та Україна були партнерами з того часу, як Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу понад 30 років тому, — йдеться у повідомленні Держдепу.

Після вторгнення Росії в Україну та часткової окупації її територій у 2014 році США намагалися допомогти Україні стримати подальшу російську агресію.

Восени 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен уповноважив Міністерство оборони надати Україні негайну військову допомогу на суму $60 млн. У грудні він санкціонував подальше виділення коштів на суму $200 млн.

– Сьогодні, коли Україна мужньо і гордо бореться проти жорстокого і нічим не спровокованого нападу Росії, я санкціонував, за дорученням президента, безпрецедентну третю допомогу у розмірі до $350 млн для негайної підтримки оборони України, – зазначив Блінкен.

Таким чином, загальна допомога у сфері безпеки, яку Сполучені Штати виділили Україні за останній рік, перевищила $1 млрд.

Раніше в Україну прибула оборонна допомога з Польщі, а саме колона з боєприпасами.