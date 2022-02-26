Зеленський закликав прем’єра Ізраїлю стати посередником у переговорах із РФ – NYT

Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету стати посередником у врегулюванні конфлікту та переговорах з Росією.

Про це з посиланням на ізраїльського чиновника, який захотів залишитися анонімним, повідомило видання NY Times. За даними журналістів, факт розмови Беннета і Зеленського підтвердив і посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

– Ми віримо, що Ізраїль є єдиною демократичною державою у світі, яка має чудові відносини як з Україною, так і з Росією, – заявив посол.

Також журналісти видання відзначили, що, на думку Євгена Корнійчука, переговорний процес між Україною та Росією в Ізраїлі проводити було би набагато комфортніше, аніж у Білорусі, яка де-факто є союзником агресора.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ вглиб Українаи офіційний Тель-Авів висловлював підтримку Києву.

Водночас ізраїльські високопосадовці питання санкцій або відкритої критики дій Кремля не порушували.