Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС зобов’язується відключити певну кількість російських банків від системи SWIFT. Про це вона написала у своєму Twitter.

За її словами, відключення російських банків від SWIFT дозволить зупинити їхню діяльність по всьому світу й ефективно заблокує російський експорт та імпорт.

Крім того, буде паралізовано активи Центрального банку Росії. Це заморозить його транзакції, що унеможливить ліквідацію активів Центробанком.

– І, нарешті, ми працюватимемо над тим, щоб заборонити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на наших ринках. Путін став на шлях знищення України. Але те, що він також робить, насправді руйнує майбутнє своєї країни, – зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що другий пакет санкцій ЄС зачепить 70% банківського ринку РФ, а також ключові держкомпанії, зокрема оборонний сектор.

Фото: Ursula von der Leyen