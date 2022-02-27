Німеччина вирішила знизити свою залежність від російського газу після вторгнення військ РФ до України. Для цього Берлін вирішив побудувати два нові термінали для прийому скрапленого природного газу (LNG).

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на позачерговому засіданні Бундестагу в неділю, 27 лютого. Засідання було присвячене військовому вторгненню Росії в Україну.

– Ми повинні змінити курс, щоб подолати енергетичну залежність від імпорту від окремих постачальників. Події останніх днів та тижнів продемонстрували нам, що відповідальна енергетична політика має вирішальне значення не лише для нашої економіки та навколишнього середовища. Вона також має вирішальне значення для нашої безпеки, – наголосив Олаф Шольц.

За словами Шольца, Німеччина починає будувати два нові термінали для прийому скрапленого природного газу. Їх збудують у містах Брунсбюттель та Вільгельмсхафен.

Цей проєкт вартістю €1 млрд спрямований на зменшення залежності Німеччини від російського природного газу. На території Євросоюзу є LNG-термінали, проте не у ФРН.

Шольц також оголосив, що федеральний уряд вирішив збільшити обсяги природного газу, що зберігається в сховищах, на 2 млрд кубометрів. Берлін планує закуповувати додаткові обсяги природного газу на світових ринках.

Підтримка України

Під час виступу в Бундестазі Олаф Шольц різко засудив вторгнення військ Росії в Україну.

– Свобода українок і українців ставить під питання його власний режим пригноблення, – зазначив Шольц, коментуючи рішення Володимира Путіна щодо нападу на Україну.

У зв’язку з цим Шольц наголосив, що Берлін повинен підтримати Україну. Зокрема, він нагадав про рішення надати нашій державі 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.

– На агресію Путіна не може бути жодної іншої відповіді, – заявив Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що військове вторгнення в Україну приведе Росію “до катастрофи” через масштабні санкції.

Інші кроки Берліна

На тлі нападу військ РФ на Україну Німеччина хоче збільшити оборонний бюджет. Як зазначив Шольц, йдеться про €100 млрд.

Крім того, Берлін планує в майбутньому інвестувати в оборону понад 2% від ВВП.

Німеччина також закриває свій повітряний простір для російських літаків.

Нещодавно Німеччина ухвалила рішення про зупинення сертифікації російського газопроводу Північний потік-2. Як зазначив Олаф Шольц, сертифікація не може продовжуватися через агресію Росії щодо України.

Джерело: NDR.de, Die Zeit, Deutsche Welle