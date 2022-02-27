Європейська рада прийняла рішення призупинити видачу віз за спрощеною процедурою дипломатам, офіційним особам та бізнесменам Російської Федерації.

Відповідне рішення прийняли в рамках позачергового засідання Євроради з питань юстиції та зовнішніх справ.

– 25 лютого Рада прийняла рішення про часткове припинення дії угоди про спрощення видачі віз із Росією. Дипломати, інші російські офіційні особи та бізнесмени більше не зможуть скористатися положеннями про спрощення видачі віз, які забезпечують привілейований доступ до ЄС, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри Європейської ради домовились координувати свої національні заходи та загалом свою візову політику щодо Росії.

Крім того, Франція, яка головує в Єврораді, звернулась до держав-членів не визнавати паспортів, виданих російською владою на окупованих територіях в Україні.

– Вона також запропонувала скоординований підхід для припинення практики “золотих паспортів”, які можуть одержати деякі російські лідери, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Євросоюз розгляне додатковий перелік осіб, щодо яких будуть уведені санкції після нападу Росії на Україну.

Джерело: Єврорада