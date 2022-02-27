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У Білорусі протестують проти війни в Україні: є затримані

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Білорусі протестують проти війни в Україні: є затримані

Сьогодні, 27 лютого, жителі Білорусі вийшли на антивоєнні мітинги – люди протестують проти воєнних дій Росії на території України.

Про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Мітингувальників затримують правоохоронці. Повідомляється, що перші затримання відбулися на виборчих дільницях – сьогодні у Білорусі відбувається референдум щодо зміни Конституції.

Люди збираються на виборчих дільницях у довгі черги та протестують проти війни проти України. Вони також закликають до звільнення Олександра Лукашенка з посади та з політики.

За даними правозахисників, відомі імена 20-ти затриманих.

Так, у Гродно міліція затримала людей, які відмовилися залишити виборчу дільницю.

Як повідомляє білоруський портал Zerkalo.io, є інформація про затримання поряд із деякими виборчими дільницями у Мінську та Жодіно.

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