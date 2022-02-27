Захід вирішив відключити Росію від міжбанківської системи Swift

Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США ухвалили рішення про відключення деяких російських банків від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift.

Ці країни оприлюднили спільну заяву, яку поширила Європейська комісія. У ній йдеться про зобов’язання держав відключити банки від системи з метою обмежувальних економічних заходів проти країни-агресора, яка розпочала війну в Україні.

Лідери ЄК та перерахованих держав засудили агресивні дії президента Росії Володимира Путіна та напад на мирних жителів України.

– Ми підтримуємо український уряд та народ в їхніх героїчних зусиллях щодо опору російському вторгненню. Війна Росії – це посягання на фундаментальні міжнародні правила та норми, які існували з часів Другої світової війни, йдеться у заяві.

Лідери країн пообіцяли закликати Росію до відповіді та колективно забезпечити, щоб війна в Україні стала для Путіна стратегічним провалом.