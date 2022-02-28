27 лютого у Білорусі відбувся референдум, який розширить повноваження Олександра Лукашенка. У голосуванні нібито взяла участь 5 359 471 особа, або 78,63% громадян Білорусі, яких внесено до списків виборців.

Про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

За попередніми даними, за внесення поправок до Конституції проголосували 4440813 білорусів, або 65,16% від загальної кількості учасників. Висловилися проти – 686 165 осіб або 10,07%.

Якщо розраховувати підсумки голосування з числа тих, хто взяв участь у референдумі, то 82,85% проголосували за, 12,8% віддали свої голоси проти, 4,35% бюлетенів виявилися недійсними.

Варто зазначити, що на конституційному референдумі 2004 року явка становила 90,28%: 87,97% проголосували за, 10,97% проголосували проти.

Наразі сайт ЦВК Білорусі не працює.

Нагадаємо, що під час проведення референдуму по всій країні відбулися протести проти війни в Україні. Правозахисники заявляють, що правоохоронці затримали 500 людей.