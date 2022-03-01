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Міжнародний кримінальний суд Гааги розпочне розслідування війни Росії проти України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Міжнародний кримінальний суд Гаага

Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан вирішив розпочати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.  Про це повідомляє пресслужба суду.

— Я ознайомився з висновками, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні, і підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування, – сказав прокурор.

Він заявив про наявність підстав вважати, що в Україні було скоєно військові злочини, а також злочини проти людяності. Це підтверджується попереднім розслідуванням.

— З огляду на ескалацію конфлікту останніми днями, я маю намір розширити це розслідування на будь-які нові передбачувані злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Управління, вчинені будь-якою стороною конфлікту в будь-якій частині території України, – йдеться у заяві Каріма А.А. Хана.

Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тож сама не може передати ситуацію до його відомства.
— Однак вона двічі скористалася своїми прерогативами, щоб юридично визнати юрисдикцію Суду щодо ймовірних злочинів за Римським статутом, скоєних на її території, якщо МКС вирішить її здійснити, – сказав прокурор.

Він уже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є отримання дозволу Палати попереднього провадження Суду на початок розслідування. Він зазначив, що проситиме про додаткове фінансування, оскільки “важливість і невідкладність нашої місії надто серйозні, щоб залежати від відсутності коштів”.

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Джерело: International Criminal Court

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