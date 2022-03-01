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Факти / Світ / Світові новини

У ЄС закликали білорусів чинити опір своїй владі у розв’язуванні війни проти України

Ілля Нежигай редактор стрічки
жозеп боррель

Євросоюз закликає громадян Білорусі не підтримувати війну, яку Росія розв’язала проти населення України.

Відповідне звернення на своїй сторінці у Twitter опублікував Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Дорогі білоруські друзі. Ми живемо у лихоліття. І в таку темну годину, коли Росія вторглася в Україну – вашого сусіда, і з білоруської землі на ваші землі на сусідів летять ракети, вас попросили прийти на виборчі дільниці та проголосувати за Конституцію, яка була розроблена без урахування вашої думки. І це на тлі грубих порушень ваших основних прав та свобод. Понад тисячу громадян Білорусі ув’язнено лише за те, що висловили свою думку, – розпочав Верховний представник ЄС.

Він нагадав, що білорусів систематично утискали, катували, садили у в’язницю за їхню боротьбу за демократію та кращу, вільну Білорусь.

– І тепер ваша миролюбна країна втягнута у обурливу війну проти братнього народу в Україні. “Війну великої ядерної держави проти мирної та демократичної сусідньої країни, яка не становила загрози для агресора і не провокувала його”, – заявив Жозеп Боррель.

Він підкреслив, що застосування президентом РФ Володимиром Путіним сили та примусу немає місця у 21 столітті.

– Це не лише серйозне порушення міжнародного права, а й порушення основних засад людського співіснування. І метою є не лише Україна, а й безпека Європи та всього регіону, і весь міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах, – сказав головний дипломат Євросоюзу.

Він припустив, що білорусам у тому становищі може бути важко висловити свої почуття за умов тотального гноблення

– Але я знаю: так само важко зберігати мовчання перед лицем російського вторгнення і жахливих, які забирають життя, напади на міста і народ України. Сотні білорусів було заарештовано в неділю під час мирних протестів проти війни Росії в Україні. Дякую за вашу хоробрість. Дякую, що не спостерігаєте за цією трагедією мовчки. Продовжуйте просити ваш уряд зупинити війну, – сказав Жозеп Боррель.

Дивіться онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

Джерело: Josep Borrell Fontelles

Фото: Depositphotos

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