Україна відкликає послів із Грузії та Киргизстані

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відкликання посла з Киргизстану для консультацій.

Причиною стало виправдання цією країною агресії з боку РФ проти України.

Також президент повідомив про відкликання українського посла із Грузії.

— Негайно відкликаємо посла з Грузії. За перепони для добровольців, котрі хочуть нам допомогти. За неморальну позицію щодо санкцій.

Напередодні США попросили 12 російських дипломатів при ООН покинути країну через їхню ймовірну причетність до “діяльності, яка не відповідала їхнім обов’язкам і зобов’язанням як дипломатів”.

Місія США при ООН також наголосила у своїй заяві, що 12 російських дипломатів були “оперативниками розвідки… які зловживали своїми привілеями проживання в США, беручи участь у шпигунській діяльності, яка завдає шкоди нашій національній безпеці”.

Їхні імена не називаються. Персони нон-грата мають залишити країну до 7 березня.