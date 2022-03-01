Європарламент розпочав спеціальну процедуру вступу України до ЄС

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Метсола в Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП.

— Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми повинні зустріти майбутнє разом, – сказала Метсола.

Вона зазначила, що Європарламент повністю підтримує українців у їхній “боротьбі за виживання у ці темні часи нашої історії”.

Голосування відбудеться сьогодні, о 16.30 за київським часом.

У понеділок, 28 лютого, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

За декілька годин до цього Денис Шмигаль заявив, що Україна подала заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.