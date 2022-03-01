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Європарламент розпочав спеціальну процедуру вступу України до ЄС

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Європарламент

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Метсола в Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП.

— Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми повинні зустріти майбутнє разом, – сказала Метсола.

Вона зазначила, що Європарламент повністю підтримує українців у їхній “боротьбі за виживання у ці темні часи нашої історії”.

Голосування відбудеться сьогодні, о 16.30 за київським часом.

У понеділок, 28 лютого, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

За декілька годин до цього Денис Шмигаль заявив, що Україна подала заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

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