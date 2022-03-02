Фон Крамон: Росія має бути позбавлена ​​права вето і виключена з Ради безпеки ООН

Після повномасштабного вторгнення до України, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена ​​права вето на резолюції.

Про це заявила депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

– Путінська Росія перетворилася на державу-вигнаницю, яка грубо порушила всі ключові принципи міжнародного права, вторглася до України та вбиває мирних жителів. Неприпустимо, щоб кривавий режим із таким послужним списком був членом Ради Безпеки ООН та міг накладати вето на важливі резолюції, – заявила вона.

Усі злочини, скоєні Кремлем в Україні, смерть кожного мирного жителя будуть ретельно розслідувані, світ віддасть належне путінському режиму за заслугами, переконана депутатка Європейського парламенту від Німеччини.