Польща виступає за виділення Україні €100 млрд на відновлення після війни

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив на необхідності системної підтримки України з планом її відновлення на €100 млрд, посиленні санкцій проти Росії та загальній енергетичній незалежності.

Крім фінансованого плану ЄС щодо відновлення України на €100 млрд, він пропонує підтримати швидкий шлях вступу України до Європейського Союзу і спільні інвестиції та внесок у енергетичну безпеку, тобто незалежність від агресивної політики Росії, що реалізується за рахунок нафти, газу та інших вуглеводнів.

– Дуже важливо підготувати інвестиційний пакет для України, тому що економіці потрібні нові інвестиції та нові робочі місця, а енергетична безпека потрібна як важливий елемент відновлення після війни, яка може закінчитися найближчим часом, – переконаний Моравецький.

На думку прем’єр-міністра Польщі, такі кроки також призведуть до того, що частина Європи нарешті стане незалежною від російського газу, нафти та вугілля.

Саме тому під час свого візиту до Брюсселя Матеуш Моравецький закликав ЄС ввести ембарго на російське вугілля і не купувати нафту і газ у найближчі місяці.

До слова, Польща стала однією з країн, які підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Польський президент Анджей Дуда зазначив, що такий статус офіційний Київ повинен отримати негайно.

Крім того, на його думку, Україна повинна отримати доступ до коштів ЄС на відбудову після закінчення війни з Росією.