Європейський Союз наклав санкції на російські пропагандистські канали RT/Russia Today та Sputnik через війну, яку розв’язала РФ проти України.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Згідно з рішенням, на території Євросоюзу невідкладно забороняють мовлення цих каналів.

– Сьогодні Рада ЄС запроваджує додаткові обмежувальні заходи у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. В рамках цих заходів Євросоюз терміново призупинить мовлення Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish) на території ЄС доти, доки не припиниться агресія проти України й доки Росія та пов’язані з нею ЗМІ не припинять дії з дезінформації та інформаційних маніпуляцій проти ЄС та його держав-членів, – наголошується в повідомленні.

У Раді ЄС додали, що Sputnik та Russia Today перебувають під постійним контролем влади Росії і відіграють ключову роль у просуванні та підтримці військової агресії проти України, а також в дестабілізації сусідніх держав, країн Євросоюзу.

Зазначається, що дезінформація та інформаційні маніпуляції неодноразово були націлені проти європейських політичних партій, особливо в період виборів, на громадянське суспільство, функціонування демократичних інститутів у ЄС тощо.

У Раді ЄС також нагадали, що раніше вже запровадили санкції проти головної редакторки RT Маргарити Симоньян.

– Систематичні інформаційні маніпуляції та дезінформація Кремля використовуються як оперативний інструмент у нападі на Україну. Це також серйозна та пряма загроза громадському порядку та безпеці Євросоюзу. Сьогодні ми робимо важливий крок проти маніпулятивної операції Путіна, – заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, коментуючи запровадження санкцій.

Рішення про блокування російських пропагандистських ЗМІ – це лише один із кроків, які здійснює Євросоюз через вторгнення російських військ в Україні.

Так, ЄС відключив від міжнародної міжбанківської системи SWIFT сім російських банків. Протягом десяти днів вони повинні припинити свої операції в межах SWIFT. Крім того, під забороною опинилися продаж, постачання, передання або експорт банкнот в євро до Росії.

Також були запроваджені санкції Євросоюзу проти 26 російських чиновників та пропагандистів, серед яких: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, глава Роснефті Ігор Сечин, журналісти-пропагандисти Ольга Скабєєва, Тигран Кеосаян та інші.

Варто зазначити, що ще до запровадження санкцій ЄС YouTube заблокував канали RT та Sputnik по всій Європі. У компанії пояснили, що пішли на такий крок через війну в Україні.

Джерело: Рада ЄС