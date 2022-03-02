ВООЗ пропонує організувати гуманітарний коридор до Києва

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що необхідно терміново організувати гуманітарний коридор до столиці України Київ.

– Виникла термінова необхідність встановлення коридору для постійного доступу гуманітарних працівників та здійснення поставок для всіх, хто потребує, – заявив Гебрейсус.

Ще 27 лютого ВООЗ розпочала роботу з організації безпечного транзиту з території Польщі. Насамперед, організація стурбована небезпечно низькими запасами кисню в українських медустановах.

Гуманітарний коридор – це тип тимчасової демілітаризованої зони, призначеної для забезпечення безпечного транзиту гуманітарної допомоги у кризовий регіон та/або біженців із нього.

Співробітники Першого територіального медичного об’єднання Львова розповіли про те, як країни Європи та небайдужі люди допомагають медикам України у ці страшні дні війни з Росією.

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Величезна вантажівка приїхала з Австрії. Благодійна організація CF Svoyi передала 1 ТМО Львова майже 250 тис. халатів, фартухів, костюмів. А також 45 тис. масок, медичні екрани, хірургічні ковпаки та інший необхідний захист.