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ВООЗ пропонує організувати гуманітарний коридор до Києва

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гуманитарный груз

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що необхідно терміново організувати гуманітарний коридор до столиці України Київ.

– Виникла термінова необхідність встановлення коридору для постійного доступу гуманітарних працівників та здійснення поставок для всіх, хто потребує, – заявив Гебрейсус.

Ще 27 лютого ВООЗ розпочала роботу з організації безпечного транзиту з території Польщі. Насамперед, організація стурбована небезпечно низькими запасами кисню в українських медустановах.

Гуманітарний коридор – це тип тимчасової демілітаризованої зони, призначеної для забезпечення безпечного транзиту гуманітарної допомоги у кризовий регіон та/або біженців із нього.

Співробітники Першого територіального медичного об’єднання Львова розповіли про те, як країни Європи та небайдужі люди допомагають медикам України у ці страшні дні війни з Росією.

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Величезна вантажівка приїхала з Австрії. Благодійна організація CF Svoyi передала 1 ТМО Львова майже 250 тис. халатів, фартухів, костюмів. А також 45 тис. масок, медичні екрани, хірургічні ковпаки та інший необхідний захист.

Фото: Depositphotos

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