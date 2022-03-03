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Білоруські солдати не хочуть бути російськими найманцями: Міноборони про ситуацію в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
українські військові

Українські військові продовжують відчайдушно захищати мирних жителів від російського ворога, який без запрошення здійснив вторгнення на територію держави. Захисники відбивають наступ агресорів у Києві, Маріуполі та інших містах.

За даними Міністерства оборони України, ЗСУ утримують визначені рубежі на Волинському напрямку, механізовані й танкові частини утримують оборону біля Чернігова.

Ворог зазнає великих втрат. Станом на 3 березня, понад 9 тис. російських військових загинули або дістали поранення під час спроби захопити українські міста.

ЗСУ здійснюють оборонну операцію, не допускаючи прориву ворога з Херсона та Миколаєва. Українці відбивають атаку агресора, який намагається захопити Київ.

У противника нічого не виходить, тому він починає обстрілювати цивільні будинки на околицях столиці.

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В ОРДЛО триває формування частин з резервістів, призваних протягом січня та лютого 2022 року. За планом РФ, маршеві роти хочуть перекидати під Харків, проте чоловіки висловлюють сильне невдоволення діями Кремля.

За даними розвідки, на території Білорусі біля кордону України розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада. Командування ворожої військової частини отримало наказ про перетин нашого державного кордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає у травні.

Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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